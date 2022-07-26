Счетная палата не поддержала повышение НДФЛ для самых обеспеченных

Счетная палата России выступила против увеличения НДФЛ до 18% для тех, кто зарабатывает более 50 млн руб. в год.

Таково заключение на проект закона группы депутатов. Аудиторы не увидели обоснований в выборе именно этой суммы для повышенного налогообложения. При этом в ведомстве признали, что это приведет к увеличению доходов бюджета.

В ряде парламентских фракций тем не менее готовы одобрить инициативу. По словам экспертов, в условиях санкций принятие документа может привести к уходу бизнеса в тень и отказу от уплаты налогов.

В Счетной палате уточняют, что принимать решение о развитии прогрессивной шкалы налогообложения физлиц возможно только после анализа правоприменительной практики по взиманию повышенного НДФЛ с тех, кто зарабатывает более 5 млн и платит 15-процентный налог. Аудиторы отмечают, что в материалах к законопроекту не прописано обоснование выбора суммы доходов в размере 50 млн рублей в качестве порога для повышения ставки налогообложения.

Законопроект об увеличении НДФЛ был внесен в Госдуму в июне и может быть рассмотрен нижней палатой в сентябре текущего года, сообщают "Известия".