Набирают популярность предложения от мошенников оформить карту банков СНГ

Мошенники освоили новый вид деятельности.

Они предлагают гражданам России оформить банковскую карту Visa или Mastercard кредитного учреждения из дружественных стран, прежде всего членов ЕАЭС – Казахстана, Армении, Киргизии. Так они пытаются выманить у них персональных данных и реквизитов карты, заявили представители "ФК Открытие" и Газпромбанка. Кроме того, прецеденты с использованием такой схемы подтвердили компании из сферы информационной безопасности – "Инфосистемы Джет", Group-IB и Infosecurity.

Данные предложения можно встретить по запросам через сайты-поисковики, в социальных сетях, мессенджерах и на теневых форумах. Злоумышленники быстро адаптируются под актуальные события и придумывают новые сценарии.

По словам экспертов, не исключено, что трудности с международными валютными переводами провоцируют волны спекуляций на потребностях россиян в альтернативных инструментах платежей.

Как отмечает Банк России, мошенники регулярно меняют свои сценарии, часто их схемы выглядят очень правдоподобно, так как они подстраиваются под актуальную повестку, сообщают "Ведомости".

Напомним, уход из России обошелся Visa в 60 миллионов долларов.