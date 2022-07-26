26 Июля 2022
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Политика В России В бывшем СССР Украина
россия украина (2011) | Фото: Накануне.ru

Россия пока исключила введение виз для украинцев

Россия пока не вводила визы для граждан Украины в ответ на ограничения на въезд в соседнюю страну своих граждан.

Об этом сообщил директор консульского департамента российского МИДа Иван Волынкин.

"Российская сторона аналогичного решения не принимала, и украинским гражданам по-прежнему не требуется оформлять визу для въезда в нашу страну", — сказал дипломат.

По его словам, Москва проанализирует ситуацию "с точки зрения ее возможного влияния на и без того ужесточившиеся в последние годы правила въезда россиян на Украину", сообщает ТАСС.

Ни один россиянин за неделю после введения визового режима Киевом не подал документы на оформление украинской визы, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Теги: Украина, визы



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