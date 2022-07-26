СМИ: кредиторы и контрагенты требуют с "Связного" 14,3 млрд рублей

С начала 2022 года к сети по продаже электроники "Связной" было подано в общей сложности 79 исков на общую сумму 14,26 млрд руб. от кредиторов, поставщиков, арендодателей, логистических компаний.

Как следует из базы арбитражных судов, например, крупный дистрибутор электроники и бытовой техники Merlion требует с компании в Арбитражном суде Москвы 5,6 млрд руб. Само заявление пока не принято к рассмотрению, основание иска в карточке дела пока не указано.

6 млрд руб. со "Связного" требует Альфа-банк, еще 2,4 млрд руб. – Совкомбанк. Причину подачи исков они не раскрывают. При этом с Совкомбанком ответчик находится в конструктивном диалоге. Он рассчитывает, что "все кредиторы и компания придут к общим решениям в обозримое время", не уточняя подробностей.

"Ростелеком" взыскивает со "Связного" 1 млн руб. задолженности за услуги связи в период 2019–2020 гг., сообщил представитель компании.

По словам экспертов, иски к "Связному" связаны с начавшимися в конце февраля этого года экономическими сложностями у многих участников рынка. По их мнению, это может привести к банкротству компании. Сейчас, согласно данным Федресурса, группа пользуется мораторием на банкротство, который действует до 1 октября 2022 года, сообщают "Ведомости".