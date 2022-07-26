Счетная палата обновила рейтинг прозрачности ведомств

Счетная палата России с участием экспертов оценила открытость федеральных органов власти страны — из 70 министерств, служб и агентств в высокую категорию открытости попали 15, в низкую — шесть.

При этом 49 ведомств оказались в "середняках" рейтинга. Произошедшее после начала военной операции на Украине закрытие части официальных данных от общественности, а также ограничения для ряда соцсетей, по мнению госаудиторов, хотя и снизили общий уровень открытости, но на результаты исследования 2022 года повлияли в "незначительной степени".

Среди ограничивших предоставление сведений — Федеральная таможенная служба (цифры по экспорту-импорту), Минэнерго (по добыче и экспорту нефти), ЦБ (по внешнему долгу, внешней торговле и банковской отчетности), Минфин (данные о структуре расходов).

Тройка "призеров" в 2022 году (ААА) — Росавтодор, Росреестр, Росстат. В этой же группе — Минцифры, ФАС, ФТС, Минтруд, Минэкономики. Последние два министерства перешли из средней категории открытости в высокую.

Из низкой в среднюю поднялись Минобороны, управделами президента и Россотрудничество.

12 ФОИВ из категории ведомств с высоким уровнем открытости опустились в среднюю группу (всего в ней 49 ФОИВ). Среди них: Минфин, Казначейство, Минздрав и Минстрой. Число закрытых ведомств (низкая категория открытости) сократилось с девяти до шести — в Счетной палате отмечают, что это ФОИВ, "работа которых преимущественно связана с закрытостью информации" (Росморречфлот, Федеральная пробирная палата, ФСБ, ФСО, Главное управление специальных программ, СВР).

Счетная палата отдельно оценивает ведомства, которыми руководит правительство (51 ФОИВ) и президент (19), — из-за специфики "президентских" ведомств, работа которых почти во всех случаях связана с нацбезопасностью, обороной или международной деятельностью. В итоге "президентские" службы в лучшем случае находятся в средней категории открытости, сообщает "Коммерсант".