ЦБ РФ: индикатор российского бизнес-климата впервые с февраля поднялся выше нуля

Индикатор бизнес-климата (ИБК) Банка России в июне вырос на 1,9 пункта по сравнению с майскими значениями и составил 0,4 пункта.

Как говорится на сайте регулятора, этот показатель впервые с начала специальной военной операции на Украине оказался в положительной зоне. Ожидания предприятий стали значительно более оптимистичными и находились на уровне показателей осени 2020 года. По данным Центробанка, рост ИБК связан с замедлением сокращения производства в большинстве отраслей, кроме транспортировки и хранения, и улучшения ожиданий компаний (до 7,8 пункта).

Также увеличилось ожидание спроса предприятий до положительных показателей (+5,5 пункта), и произошло снижение ценовых ожиданий до 16 пунктов. Значения по этому показателю падают четвертый месяц подряд, они все еще находятся выше уровня 2017-2019 гг., когда инфляция находилась на уровне 4%.