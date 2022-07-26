26 Июля 2022
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Общество В России
Перчатки, маска, антисептик (2021) | Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Штаммы "Кентавр" и "ниндзя" заставили россиян вспомнить о масках

Число заболевших COVID-19 в России продолжает стремительно увеличиваться.

Так, за минувшую неделю рост заболеваемости составил около 50%. В Роспотребнадзоре сообщили, что это происходит на фоне появления новых более заразных подвариантов штамма "омикрон" — ВА.4 и ВА.5 ("ниндзя") и ВА 2.75 ("кентавр"). Министерство здравоохранения уже ввело рекомендации пациентам и медикам по ношению масок.

При этом речь пока идет об обязательном требовании к территориям медучреждений. По словам экспертов, для людей из групп риска в закрытых помещениях масочный режим может быть оправдан, но для остальных маска будет бесполезна как средство массовой профилактики, сообщает "Коммерсант".

Напомним, коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу вырос до 1,42 - максимума с 1 февраля. Он держится выше единицы уже десять дней подряд.

Теги: коронавирус, эпидемия



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