Штаммы "Кентавр" и "ниндзя" заставили россиян вспомнить о масках

Число заболевших COVID-19 в России продолжает стремительно увеличиваться.

Так, за минувшую неделю рост заболеваемости составил около 50%. В Роспотребнадзоре сообщили, что это происходит на фоне появления новых более заразных подвариантов штамма "омикрон" — ВА.4 и ВА.5 ("ниндзя") и ВА 2.75 ("кентавр"). Министерство здравоохранения уже ввело рекомендации пациентам и медикам по ношению масок.

При этом речь пока идет об обязательном требовании к территориям медучреждений. По словам экспертов, для людей из групп риска в закрытых помещениях масочный режим может быть оправдан, но для остальных маска будет бесполезна как средство массовой профилактики, сообщает "Коммерсант".

Напомним, коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу вырос до 1,42 - максимума с 1 февраля. Он держится выше единицы уже десять дней подряд.