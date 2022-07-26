В Нижневартовске южанин, устроивший дебош, извинился за своё поведение

В сети появился ролик, на котором уроженец Дагестана просит простить его за пьяный дебош, который он устроил в Нижневартовске.

По словам дебошира, во всём виноват алкоголь. Выпив с друзьями, уроженец южной республики "повёл себя неподобающе". Он извинился за своё поведение и высказанные слова.

Напомним, суд приговорил к штрафу уроженца Дагестана за пьяный дебош в магазине и дискредитацию вооруженных сил РФ. Сумма штрафа за мелкое хулиганство составляет 2 тыс. руб., за дискредитацию – 30 тыс. руб. Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой нетрезвый молодой человек, называя себя чеченцем, устроил скандал в продуктовом магазине и начал оскорблять продавцов на национальной почве, затронув также участие России в спецоперации на Украине. Сообщается, что причиной конфликта стали несколько бутылок пива, которые разбил покупатель.