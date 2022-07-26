Оценены шансы «Урала» в стартовых домашних матчах сезона

Футбольный клуб «Урал» из Екатеринбурга неудачно начал новый сезон в Российской Премьер-лиге, однако имеет шанс исправить положение в ближайших турах.

Подопечные Игоря Шалимова показали в целом не самый плохой уровень футбола в стартовых турах чемпионата, однако, непростой календарь и форс-мажорные обстоятельства не позволили «Уралу» извлечь выгоду в виде набранных баллов.

В первом туре команда из Екатеринбурга уступила в Москве действующему лидеру сезона – ЦСКА, со счетом 0:2, а во втором туре, который «Уралу» снова пришлось играть на выезде – против «Оренбурга», гости уже в первом тайме остались в меньшинстве после удаления защитника Гогличидзе. После чего соперник и начал забивать голы (поражение 0:3).

Таким образом, «Урал» стал одной из двух команд (наряду с «Торпедо» из Москвы), которые пока не набрали ни единого очка в новом сезоне. Однако уже в ближайшем туре у подопечных Шалимова будет шанс исправить свое незавидное турнирное положение, ведь коллектив наконец-то сыграет при родных трибунах, а соперник будет не таким уж и грозным – «Краснодар», который также стартовал не очень уверенно, набрав лишь один балл в двух играх. В шансы «Урала» набрать очки в этом поединке верят и ведущие беттинг-эксперты. А те любители футбола, которые уже выбирают варианты для того, чтобы использовать свои бездепозитные фрибеты БК, позволяющие минимизировать риски при заключении пари, успели заметить, что в паре с «Краснодаром» коллектив из Екатеринбурга будет даже небольшим фаворитом. Вероятность победы хозяев поля в матче, намеченном на 29 июля, составляет 39% шансов, а на то, что «Уралу» удастся, как минимум, не проиграть, букмекеры дают намного больше – 68% вероятности.

Куда сложнее «Уралу» будет во втором домашнем поединке кряду – против московского «Спартака», с которым подопечные Шалимова схлестнутся уже в начале августа. Здесь аналитики беттинг-сферы уже больше верят в гостей из столицы, и среди тех, кто придерживается такого мнения, эксперты известной компании Лига Ставок, предлагающей широкий выбор для пари на российский футбол. Если скачать мобильное приложение Лиги Ставок, то в его удобном меню уже можно отыскать котировки на матч «Урала» против «Спартака», согласно которым шансы хозяев на победу лишь 22%, а вот у гостей этот показатель заметно выше – более 55% вероятности.

Напомним, что в прошлом сезоне «Урал» долгое время находился в зоне вылета таблицы Премьер-лиги. Однако, благодаря удачному финишу и 4-м победам в 5-ти заключительных турах, коллектив из Екатеринбурга не только не вылетел в ФНЛ напрямую, но и сумел избежать необходимости участвовать в переходных матчах с представителями второго по силе дивизиона, сохранив прописку в элите.

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