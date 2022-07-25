Бастрыкин поручил проверить жалобу следователя из ХМАО на травлю руководства

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил управлению кадров провести служебную проверку в связи с жалобой следователя первого отдела по особо важным делам СУ СКР по ХМАО на действия ряда руководителей следственных подразделений региона.

В рамках проверки поручено дать оценку как всем изложенным им доводам, так и действиям, связанным с распространением данных о служебной деятельности. Ход проверки поставлен главой ведомства на контроль.

Напомним, следователь первого отдела по особо важным делам Следственного управления СКР по ХМАО Евгений Шестаков обратился к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой инициировать служебную проверку в отношении руководителя отдела Мурата Цуроева, а также начальника окружного управления Михаила Мокшина. Шестаков просит проверить обоснованность начислений "премиальных вознаграждений многочисленным землякам Цуроева и правомерность назначения последнего на вышеуказанную руководящую должность". Следователь пожаловался на "целенаправленную травлю" в отношении ряда работников управления.

"Цуроев, используя покровительство руководства следственного управления, целенаправленно расчищает ряды сотрудников отдела для трудоустройства земляков, ранее проходивших службу в следственном управлении по Воронежской области, в органах внутренних дел этого же региона. Данная информация подтверждается перемещением кадрового состава управления за последние три года", - говорится в обращении.