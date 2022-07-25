25 Июля 2022
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Общество В России Москва
Михаил Мурашко, Владимир Якушев на выставке &quot;Здравоохранение Урала – 2022&quot; в Екатеринбурге (2022) | Фото: Накануне.RU

Мурашко рассказал Путину, сколько онкологов не хватает России

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании с президентом Владимиром Путиным рассказал, сколько онкологов не хватает в России.

"В общей сложности потребность сократилась где-то на 500 человек. Потребность составляет ещё порядка 1,3 тыс. онкологов для амбулаторного звена по всей стране", - сказал Мурашко.

На вопрос президента, как министр планирует решать эту проблему, последний ответил, что увеличены количество мест в ординатуре для направления в практическое звено здравоохранения и мест приёма для регионов по направлениям от медицинских организаций.

"Снижение дефицита за последние годы - на 30%. Это хорошая динамика. Но, безусловно, нам предстоит это ещё решить в ближайшие два-три года", - сказал Мурашко.

Теги: Михаил Мурашко, Владимир Путин, онколог



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