Мурашко рассказал Путину, сколько онкологов не хватает России

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании с президентом Владимиром Путиным рассказал, сколько онкологов не хватает в России.

"В общей сложности потребность сократилась где-то на 500 человек. Потребность составляет ещё порядка 1,3 тыс. онкологов для амбулаторного звена по всей стране", - сказал Мурашко.

На вопрос президента, как министр планирует решать эту проблему, последний ответил, что увеличены количество мест в ординатуре для направления в практическое звено здравоохранения и мест приёма для регионов по направлениям от медицинских организаций.

"Снижение дефицита за последние годы - на 30%. Это хорошая динамика. Но, безусловно, нам предстоит это ещё решить в ближайшие два-три года", - сказал Мурашко.