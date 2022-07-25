Россия в 2023 году покроет четверть мировых потребностей в неоне, - Мантуров

Вице-премьер Денис Мантуров заявил на совещании с президентом Владимиром Путиным, что в следующем году Россия покроет четверть мировой потребности в неоне.

"Сегодня утром на базе МГТУ имени Баумана мы запустили в работу комплекс по выработке высокочистого неона. Этот газ является действительно критически важным для производства мировых микроэлектронных фабрик, выпускающих чипы с топологическим размером менее 180 нанометров. Новые мощности будут использовать российское сырьё, которое вырабатывается на вохдухоразделительных установках металлургических предприятий. Эти мощности, где мы брали жидкий кислород, и выручали они нас в пандемию, сейчас используем их продукцию для нужд микроэлектроники.

На сегодняшний день в России производится более 30% мировых объёмов неоно-гелиевой смеси.

"Но на площадке Бауманки мы планируем изначально вырабатывать порядка 70 тыс. "кубов" неона в год. Это будет соответствовать примерно 10% глобального рынка. А в следующем году нарастим производство до 180 тыс. кубометров. Мы сможем обеспечить практически 25% мировых потребностей. По сути, мы заместим объёмы, поставлявшиеся ранее двумя украинскими предприятиями, которые сейчас не функционируют", - сказал Мантуров.

На уточняющий вопрос президента Мантуров ответил, что, говоря о российской доле мирового рынка, то по неону до конца года этот показатель составит 10%, а до конца следующего года – 25%.

"А по ксенону и криптону - тоже примерно около 30%", - сказал Мантуров.