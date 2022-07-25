В Курской области обстреляли со стороны Украины село Алексеевка

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле села Алексеевка со стороны Украины.

"В Глушковском районе противник обстреливает приграничное село Алексеевка. Идёт прицельный минометный огонь по вышке сотовой связи. Пострадавших и разрушений среди гражданских объектов на данный момент нет", - написал политик в своём Telegram-канале.

Почти через час он написал, что обстрел в Алексеевке прекратился, никто не пострадал, разрушений нет.

Напомним, 20 июля Старовойт сообщил о том, что приграничные территории Рыльского района Курской области подверглись обстрелу со стороны Украины. Под огонь попал пограничный пункт пропуска Крупец. Кроме того, в деревне Городище повреждены линии электропередач, нет электричества.