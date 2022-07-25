Мантуров вошёл в набсоветы "Роскосмоса" и "Роснано"

Вице-премьер РФ Денис Мантуров вошел в наблюдательные советы "Роскосмоса" и "Росатома".

Об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина, опубликованном на портале правовой информации. Этим же указом аналогичных постов лишился экс-вице-премьер Юрий Борисов.

Напомним, ранее глава российского правительства Михаил Мишустин по поручению Путина распределил среди вице-премьеров кураторство высокотехнологичных отраслей. Новый вице-премьер Денис Мантуров займется технологическим и атомным надзором, развитием технологий ракетно-космической отрасли, сетей связи, электронной компонентной базы и квантовых сенсоров.