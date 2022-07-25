25 Июля 2022
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Арман Дюплантис (2022) | Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Шведский прыгун с шестом Дюплантис третий раз в сезоне установил новый мировой рекорд

Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис завоевал золотую награду на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Юджине (США).

22-летнему спортсмену удалось покорить планку на высоте 6,21 метра, что на целых пять сантиметров превосходит предыдущее достижение.

Дюплантис является действующим олимпийским чемпионом в данном виде спорта. В 2020 году на "Бриллиантовой лиге" в Риме ему удалось побить державшийся с 1994 года мировой рекорд Сергея Бубки на открытом воздухе (6,14 м), превзойдя его на сантиметр. В июне 2022 года Арман прыгнул 6,16. В закрытых помещениях верхняя планка также за шведом – 6,20. Суммарно же Дюплантис обновил мировой рекорд в третий раз за сезон.

Теги: Арман Дюплантис, лёгкая атлетика, прыжки с шестом, мировой рекорд



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