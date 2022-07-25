Отец 9-летней студентки МГУ Алисы Тепляковой подал ее документы в частный университет

Отец 9-летней студентки психфака МГУ Алисы Тепляковой подал документы дочери и ее 8-летнего брата Хеймдалля в частный университет "Синергия". В связи с этим ректор вуза предложил законодательно закрепить возрастной ценз для абитуриентов, передает РИА Новости.

Напомним, девочка в прошлом году сдала ЕГЭ. Однако набранных баллов на бюджетное место в МГУ не хватило, но отец заплатил за ее обучение. Хотя учебный год девочка и начала, но потом у ее отца начались конфликты с преподавателями университета, в итоге ребенок перестал посещать занятия. На факультете сообщили, что девочка все еще числится студенткой.

В "Синергии" сообщили, что документы Алисы поданы на пять образовательных программ, причем психологии среди них нет, а документы Хеймдалля – на четыре. Отец Алисы и Хеймдалля планирует, что его дети будут осваивать все образовательные программы одновременно, сообщили в вузе.

Учиться в университете дети не смогут: в "Синергию" принимают детей не младше 14 лет, также студенты должны проходить стажировку, а в России стажировка для детей младше 14 лет запрещена.

Случай с семьей Тепляковых, где помимо Алисы и Хемдалля есть еще пять детей, вызвал многочисленные споры в обществе и прессе. Педагогические методы главы семейства неоднократно подвергали критике, а за ментальное здоровье девочки, которой в возрасте 9 лет приходится узнавать о далеко не детских сторонах жизни на психфаке, многие опасаются.