Совет директоров "Аэрофлота" назначил гендиректора перевозчика

Авиакомпания "Аэрофлот" провела внеочередное заседание Совета директоров. Оно прошло в форме заочного голосования.

Решением Совета директоров на должность генерального директора ПАО "Аэрофлот" сроком на пять лет избран Сергей Александровский.

Напомним, Александровский получил этот пост в апреле, тогда начался его испытательный срок. До этого несколько недель он занимал пост гендиректора с приставкой врио. До этого "Аэрофлотом" руководил Михаил Полубояринов, который после начала военной спецоперации РФ на Украине и введения санкций решил покинуть занимаемое кресло. Министр транспорта РФ Виталий Савельев объяснил это стрессовой ситуацией.