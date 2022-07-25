25 Июля 2022
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самолёт а-320 airbus авиакомпания аэрофлот (2016) | Фото: Накануне.ru

Совет директоров "Аэрофлота" назначил гендиректора перевозчика

Авиакомпания "Аэрофлот" провела внеочередное заседание Совета директоров. Оно прошло в форме заочного голосования.

Решением Совета директоров на должность генерального директора ПАО "Аэрофлот" сроком на пять лет избран Сергей Александровский.

Напомним, Александровский получил этот пост в апреле, тогда начался его испытательный срок. До этого несколько недель он занимал пост гендиректора с приставкой врио. До этого "Аэрофлотом" руководил Михаил Полубояринов, который после начала военной спецоперации РФ на Украине и введения санкций решил покинуть занимаемое кресло. Министр транспорта РФ Виталий Савельев объяснил это стрессовой ситуацией.

Теги: Сергей Александровский, Аэрофлот, гендиректор



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Ранее 11.04.2022 08:03 Мск "Аэрофлот" получил нового гендиректора


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