На Ямале потушили все лесные пожары

На Ямале за сутки ликвидировали два возгорания на землях иных категорий на площади 193 га. На сегодняшний день лесных пожаров в округе нет, сообщили Накануне.RU в департаменте природных ресурсов ЯНАО.

С начала пожароопасного сезона 2022 года на территории автономного округа зарегистрировано 284 природных пожаров, на общей площади 7 319,46 га, из них: на землях лесного фонда - 240 лесных пожаров на общей площади 6 336,81 га, на землях особо охраняемых природных территориях (Верхне-Тазовский государственный природный заповедник) – два пожара на площади 54 га, на землях иных категорий - 42 пожара на общей площади 928,65 га.

За аналогичный период прошлого года на территории округа было зарегистрировано 54 пожара на площади 532,52 га.

На территории округа на 25 июля 2022 года действует преимущественно малый класс пожарной опасности, местами высокий, на территории округа прогнозируются ветер, грозы с осадками.