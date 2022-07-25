25 Июля 2022
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лесные пожары в Тюменской области (2021) | Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

На Ямале потушили все лесные пожары

На Ямале за сутки ликвидировали два возгорания на землях иных категорий на площади 193 га. На сегодняшний день лесных пожаров в округе нет, сообщили Накануне.RU в департаменте природных ресурсов ЯНАО.

С начала пожароопасного сезона 2022 года на территории автономного округа зарегистрировано 284 природных пожаров, на общей площади 7 319,46 га, из них: на землях лесного фонда - 240 лесных пожаров на общей площади 6 336,81 га, на землях особо охраняемых природных территориях (Верхне-Тазовский государственный природный заповедник) – два пожара на площади 54 га, на землях иных категорий - 42 пожара на общей площади 928,65 га.

За аналогичный период прошлого года на территории округа было зарегистрировано 54 пожара на площади 532,52 га.

На территории округа на 25 июля 2022 года действует преимущественно малый класс пожарной опасности, местами высокий, на территории округа прогнозируются ветер, грозы с осадками.

Теги: лесные пожары, природные пожары



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