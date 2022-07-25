Следком направит в суд дело стрелка из ПГНИУ

Следственный комитет завершил дело Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в пермском университете, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

В ходе предварительного следствия по уголовному делу было допрошено более 1130 свидетелей, проведено более 185 осмотров мест происшествий и предметов, окончено более 230 судебных экспертиз. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для решения вопроса о передаче в суд.

Напомним, 20 сентября студент юридического факультета Тимур Бекмансуров, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Шесть человек погибли, несколько пострадало.