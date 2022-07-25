На Южном Урале заведующего ветучастком подозревают в получении взятки

В Челябинской области заведующий Филимоновским ветучастком Чебаркульской ветстанции подозревается в получении взятки в размере более 250 тысяч рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Преступление было выявлено сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД области совместно со следователями регионального СК.

Как сообщили Накануне в пресс-службе регионального ГУ МВД, по версии следствия, взятку подозреваемый получил за изготовление документов о проведении осмотра животных без его проведения, а также за выдачу официальных документов о проведении специальной экспертизы мяса убойных животных без фактического проведения исследования. При этом продукция продавалась в торговых точках и на рынках Миасса.