25 Июля 2022
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Политика ДНР и ЛНР
войска радиационной, химической и биологической защиты РФ, радиация, химзащита, противогаз (2018) | Фото: 40.mchs.gov.ru

Минобороны предупредило о подготовке Киевом провокации в Славянске с подрывом гексана

Украинские боевики готовят масштабную провокацию в Славянске (ДНР), чтобы затем обвинить в этом Россию, предупредили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, на масложировом комбинате сотрудники СБУ в ближайшие дни планируют взорвать емкости с химически опасным веществом — гексаном, общим объемом более 120 тонн.

При успешном осуществлении провокации в зоне химического поражения окажутся все жилые районы города, а также соседние населенные пункты.

Минобороны РФ обратилось к ООН, ОЗХО и Международному Красному Кресту с призывом предотвратить трагедию.

Ранее сообщалось, что киевские власти подготовили очередную провокацию на радиационно опасном объекте. По данным Минобороны, националисты заминировали хранилища радиоактивных и химических отходов металлургического предприятия по производству свинца в городе Константиновке в Донецкой Народной Республике. Их планируют взорвать во время отступления от города и обвинить Россию в создании угрозы радиоактивного заражения отдельных районов Украины.

Теги: славянск, провокация, гексан



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