В Башкирии задержан водитель микроавтобуса, 17 пассажиров которого пострадали в аварии

27-летнему водителю микроавтобуса, который попал в аварию на трассе в Башкирии, грозит срок за гибель пассажиров, сообщает республиканское МВД.

Сотрудники ОМВД по Благоварскому району Башкортостана по факту аварии возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем смерть двух или более лиц. Водитель задержан. Ему грозит до семи лет колонии.

Напомним, столкнулись микроавтобуса "Форд транзит" и "КамАЗа". По предварительным данным, микроавтобус, в салоне которого было около 20 пассажиров, ехал из Языково в Уфу. На 1413 км автодороги он столкнулся с "КамАЗом", который стоял на крайней полосе на месте проведения дорожных работ. Погибли пять человек, пострадали 17.