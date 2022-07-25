Россия в рамках сделки по зерну не брала на себя обязательств, мешающих продолжать военную спецоперацию – Лавров

Россия в рамках сделки по зерну не брала на себя обязательств, мешающих продолжать военную спецоперацию и уничтожать военную инфраструктуру, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров журналистам.

Он добавил, что зерновой терминал порта Одессы "находится на значительном расстоянии от военных объектов, никаких препятствий для вывоза зерна Россия не создавала".

24 июля Минобороны России сообщило о ракетном ударе по объектам в одесском порту. В частности, был уничтожен украинский корабль и склад с американскими ракетами Harpoon. Кроме того, из строя были выведены "производственные мощности предприятия, занимавшиеся ремонтом и модернизацией судов ВСУ".

Согласно договоренностям, достигнутым в результате "зерновой сделки" в Стамбуле, Одесса станет одним из трех украинских портов, из которых будет отправляться зерно на экспорт.