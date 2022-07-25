В Челябинской области из лагеря сбежали два мальчика

В Челябинской области два мальчика сбежали из летнего лагеря. Детей найти смогли только ночью, их передали родственникам, сообщили Накануне.RU в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.

Днем 24 июля мальчики 9 и 10 лет без предупреждения покинули территорию лагеря. К поиску детей были привлечены сотрудники полиции, администрации лагеря, спасатели Миасского отряда областной ПСС.

Во время обследования леса, очевидец вспомнил встречу с двумя детьми, которые спросили дорогу к городу. Детей удалось обнаружить ночью на улице Малышева в Миассе.