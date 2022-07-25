Остались вопросы: "Газпром" заявил о сохраняющихся рисках вокруг ситуации с турбинами для "Северного потока"

"Газпром" получил от компании Siemens документы от властей Канады. Речь об исключениях из санкций, которые, по задумке Канады и Германии, позволят ремонтировать оборудование для газопровода "Северный поток", поставляющего газ в Европу.

В российской компании выразили недовольство предоставленными бумагами. "Газпром" изучил указанные документы, однако вынужден констатировать, что они не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы", - говорится в заявлении компании.

Также у "Газпрома" "остаются открытые вопросы по поводу санкций ЕС и Великобритании, решение которых является важным для поставки двигателя в Россию и осуществления срочного капитального ремонта других газотурбинных двигателей для КС "Портовая".

В компании отметили, что снова запросили у Siemens необходимые документы и разъяснения. О чем конкретно идет речь – не уточняется.

Сегодня компания Siemens Energy сообщила, что "Газпрому" отправлена вся необходимая документация, а тот, в свою очередь, должен предоставить бумаги для прохождения таможенного контроля.

В Кремле заявили, что любые упреки в адрес России в связи с задержкой возврата после ремонта в Канаде турбины для "Северного потока" безосновательны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикацию о том, что якобы Россия не дает разрешение на ввоз турбины. По его словам, это полная глупость.

Напомним, из-за проблем с турбинами Siemens на компрессорной станции "Портовая" в Ленобласти "Газпром" снизил объем поставок газа в Европу. До введения санкций одну из турбин направили на ремонт в Канаду, с возвращением ее после 24 февраля ожидаемо возникли проблемы. Тем не менее, Германия (один из основных потребителей российского газа в Европе) договорилась с Канадой о возвращении турбины и выдаче разрешения на ремонт еще нескольких.