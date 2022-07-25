25 Июля 2022
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Политика Свердловская область
Евгений Куйвашев (2021) | Фото: Накануне.RU

Евгений Куйвашев подал документы на регистрацию для участия в выборах губернатора

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев подал в Избирательную комиссию области документы для регистрации в качестве кандидата в губернаторы. Об этом Накануне.RU сообщили в избиркоме.

Документы были поданы сегодня. На их проверку и принятие решения о регистрации отведено 10 дней со дня приема.

Евгений Куйвашев был выдвинут Свердловским региональным отделением Всероссийский политической партии "Единая Россия". В пресс-службе партии Накануне.RU рассказали, что сегодня губернатор также подал список кандидатов в Совет Федерации. Среди них: руководитель регионального "Красного Креста" Ирина Левина, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и первый заместитель председателя заксобрания области Виктор Шептий. В списке нет действующего сенатора, бывшего губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя.

Напомним, что сенатором от заксобрания Свердловской области с прошлого года является бывший глава Екатеринбурга Александр Высокинский. Сенатор от губернатора определится по итогам выборов 11 сентября.

Теги: Куйвашев, губернатор, выборы, регистрация, документы



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