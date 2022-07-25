Марафон "Европа – Азия" в Свердловской области пройдет с участием иностранцев

7 августа в Свердловской области пройдет легкоатлетический марафон "Европа – Азия" с участием иностранцев. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Участникам забега будут предложены дистанции на 42,2 км, 21,1 км, 10 км, 3 км. Также планируется 800-метровый детский забег.

"Уже подали заявки бегуны из Казахстана, Белоруссии, Китая, Вьетнама. Маршрут марафона традиционно проходит по историческому центру, улицам и набережной Екатеринбурга. Участники, особенно это ценно для приезжих, увидят стадион "Екатеринбург-Арена", Оперный театр, Храм-на-Крови, небоскреб Башня "Исеть" и так далее. Дистанция более 40 километров пройдет до стелы Европа-Азия на Пермском тракте. Планируется, что движение в одну сторону будет ограничено. Поток машин будет организован по одной стороне трассы", - рассказал организатор марафона Андрей Уткин.

Ожидается, что везде бегунов будет сопровождать музыка. Организаторы предполагают, что в марафоне примут участие не меньше шести тысяч бегунов.

Напомним, что для марафона "Европа – Азия" будет перекрыто несколько улиц Екатеринбурга.