В Башкирии количество пострадавших в ДТП с микроавтобусом выросло до 17

Выросло количество пострадавших в ДТП с микроавтобусом, сообщает министерство здравоохранения Башкортостана.

В результате аварии пострадали 17 человек. С места ДТП в республиканскую детскую клиническую больницу эвакуированы двое детей в средней степени тяжести. В ГКБ №21 доставлено четверо взрослых (трое оставлены в стационаре, они – в состоянии средней степени тяжести, четвёртый после осмотра в стационаре направлен на амбулаторное лечение). В Языковскую ЦРБ госпитализированы 11 пострадавших. Позже один из них отпущен на амбулаторное лечение, остальные перевезены в больницы Уфы. Трое из них находятся в тяжёлом состоянии.

Напомним, столкнулись микроавтобуса "Форд транзит" и "КамАЗа". По предварительным данным, микроавтобус, в салоне которого было около 20 пассажиров, ехал из Языково в Уфу. На 1413 км автодороги он столкнулся с "КамАЗом", который стоял на крайней полосе на месте проведения дорожных работ. Погибли пять человек.