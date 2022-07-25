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Авария, микроавтобус, КамАЗ, Башкортостан (2022) | Фото: vk.com/ugibddmvdrb

В Башкирии количество пострадавших в ДТП с микроавтобусом выросло до 17

Выросло количество пострадавших в ДТП с микроавтобусом, сообщает министерство здравоохранения Башкортостана.

В результате аварии пострадали 17 человек. С места ДТП в республиканскую детскую клиническую больницу эвакуированы двое детей в средней степени тяжести. В ГКБ №21 доставлено четверо взрослых (трое оставлены в стационаре, они – в состоянии средней степени тяжести, четвёртый после осмотра в стационаре направлен на амбулаторное лечение). В Языковскую ЦРБ госпитализированы 11 пострадавших. Позже один из них отпущен на амбулаторное лечение, остальные перевезены в больницы Уфы. Трое из них находятся в тяжёлом состоянии.

Напомним, столкнулись микроавтобуса "Форд транзит" и "КамАЗа". По предварительным данным, микроавтобус, в салоне которого было около 20 пассажиров, ехал из Языково в Уфу. На 1413 км автодороги он столкнулся с "КамАЗом", который стоял на крайней полосе на месте проведения дорожных работ. Погибли пять человек.

Теги: Форд транзит, КамАЗ, авария, погибшие, пострадавшие



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Развитие сюжета:

Ранее 25.07.2022 15:50 Мск В Башкирии задержан водитель микроавтобуса, 17 пассажиров которого пострадали в аварии

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Ранее 25.07.2022 09:57 Мск В Башкортостане столкнулись микроавтобус и "КамАЗ", погибли пять человек


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