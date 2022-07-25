Мишустин распределил между вице-премьерами кураторство высокотехнологичных отраслей

Глава российского правительства Михаил Мишустин по поручению Путина распределил среди вице-премьеров кураторство высокотехнологичных отраслей. Это произошло после того, как президент раскритиковал "Ростех" за слабые результаты в импортозамещении и в целом развитии таких направлений.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов будет курировать высокоскоростные транспортные средства.

Вице-премьер Виктория Абрамченко проконтролирует создание систем мониторинга состояния окружающей среды, разработок для агропрома и предотвращения ЧС.

Татьяна Голикова будет ответственна за разработки в области генетики, биоинженерии, химической и биологической безопасности.

Новый вице-премьер Денис Мантуров займется технологическим и атомным надзором, развитием технологий ракетно-космической отрасли, сетей связи, электронной компонентной базы и квантовых сенсоров.

В зоне ответственности Александра Новака атомная и водородная энергетика, декарбонизация, интеллектуальные энергосистемы.

Марат Хуснуллин будет отвечать за технологии предотвращения и ликвидации загрязнений окружающей среды.

Дмитрий Чернышенко займется развитием искусственного интеллекта, получением и обработкой наноматериалов, созданием ПО.