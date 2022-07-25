25 Июля 2022
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Политика За рубежом
зерно (2019) | Фото: git72.rostrud.ru

СМИ: Турция не знает об американском "плане Б" по вывозу зерна с Украины

Турции неизвестно об альтернативном плане США по вывозу зерна с Украины, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами в Стамбуле.

Он подчеркнул, что стамбульские договоренности остаются в силе.

Ранее глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр заявила, что США разрабатывают "план Б" для вывоза зерна с территории Украины по суше, поскольку не доверяют готовности Москвы соблюдать стамбульское соглашение.

Напомним, ранее министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал подписанные Россией документы в Стамбуле. Первый документ предполагает подключение ООН к снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений, а второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из черноморских портов. Эти документы взаимосвязаны и входят в единый пакет.

Теги: турция, зерно, украина, план б, сша



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