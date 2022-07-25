25 Июля 2022
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Общество За рубежом Украина
Лондон, Англия, Великобритания (2017) | Фото: www.0564.ua

В Великобритании начали искать место проведения "Евровидения 2023"

В Великобритании начинается конкурсный отбор города, который примет в 2023 году "Евровидение". В 2022 году европейское песенное состязание выиграла Украина, но из-за российско-украинского конфликта Европейский вещательный союз принял решение передать право проведения следующего конкурса Великобритании – стране, занявшей второе место.

Организаторами "Евровидения 2023" выступят Европейский вещательный союз и корпорация Би-би-си. В заявлении гендиректора Би-би-си Тима Дэви говорится: "Мы очень сожалеем, что наши коллеги и друзья на Украине не могут провести у себя конкурс. Би-Би-Си будет стремиться сделать это мероприятие истинным отражением украинской культуры, а также продемонстрировать разнообразие британской музыки и творчества".

Теги: евровидение, великобритания, украина



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