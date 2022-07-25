Свердловские синоптики объявили срочное штормовое предупреждение

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, вечером 25 и весь день 26 июля в регионе местами ожидаются ветер с порывами до 25 м/с, сильные дожди и ливни, грозы и крупный град.

Напомним, что сегодня в Уральском гидрометцентре также прогнозировали экстремальную жару. Так, в Екатеринбурге сегодня плюс 31-33 градусов с переменной облачностью. 26 июля синоптики обещают 27-29 градусов с дождем.

Исторический рекорд за всю историю наблюдений был установлен 16 июля 2020 года. В тот день воздух в Екатеринбурге раскалился до 39,1 градуса.