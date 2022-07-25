25 Июля 2022
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Общество Свердловская область
Национальный парк &quot;Лосиный остров&quot; в Москве (2019) | Фото: Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Свердловские власти рассказали, сколько животных разрешено убить охотникам

В Свердловской области определились с количество и перечнем животных, которые за сезон могут убить охотники. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона. Охотничий сезон ограничен периодом с 1 августа 2022 года по 1 августа 2023.

Так, согласно новому лимиту, без ущерба для популяции животных, охотники могут добыть 3 тыс. 571 лося, 5 тыс. 57 косуль и 794 бурых медведя, 486 барсуков, 751 соболя и 24 рыси. В департаменте отметили, что с последнего периода увеличился лимит на добычу лосей, косуль, медведей, соболей и рысей, что связано с ростом их численности. При этом количество барсуков напротив уменьшился на шесть особей.

"По данным учета прошлого года численность барсука составляла 7642 особи, в 2020 году было на 155 особей больше. Численность барсука сложно отследить, так как это норное животное. В засушливое и жаркое лето барсуки покидают норы, в которых проживали много лет, в поисках более благоприятных условий. В результате эти животные не попадают в учет", – рассказал директор департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области Александр Кузнецов.

По его словам, даже при 100% освоении, планируемые лимит и квоты не смогут отрицательно сказаться на численности и подорвать воспроизводство поголовья животных. Помимо этого, для коренных малочисленных народов Севера также определена своя квота - 10 лосей для манси на территории Ивдельского городского округа.

Напомним, что для получения разрешения на охоту необходимо обратиться в департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области. Подать заявление можно лично в ведомстве, в МФЦ или заполнив форму на портале Госуслуг.

Теги: охота, животные, квота



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