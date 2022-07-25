Гособвинение просит 11 лет колонии для экс-начальника управления капстроительства Челябинска

Прокуратура запросила 11 лет колонии строгого режима со штрафом в 75 млн рублей для экс-начальника управления капстроительства Челябинска Евгения Пашкова, обвиняемого в получении взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, обвиняемый, в группе с бывшим главой Челябинска Евгением Тефтелевем, в 2015-2019 гг. получил взятку частями в размере 2,5 млн руб. от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов, связанных со строительством объектов недвижимости на территории Челябинска.

Также прокуратура просит запретить Пашкову занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 10 лет, а также удовлетворить заявленный прокурором области гражданский иск о взыскании в доход государства 1 млн 250 тыс. рублей, полученных в качестве взятки

Напомним, 21 апреля 2021 года Центральный районный суд приговорил Евгения Пашкова к 8 годам в колонии строгого режима с запретом занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на срок 5 лет. Пашков был признан виновным в получении взятки в размере 1,3 млн рублей. 6 сентября Челябинский областной суд отменил приговор в отношении Пашкова в связи с существенными нарушениями норм уголовно-процессуального закона. Дело было направлено на новое разбирательство в суд первой инстанции в ином составе.

28 октября 2020 г. Центральный районный суд приговорил экс-главу Челябинска Евгения Тефтелева к 3 годам в колонии строгого режима со штрафом в размере 37,5 млн руб. за получение взятки в особо крупном размере. В марте стало известно, что экс-градоначальник выплатил штраф. В июне текущего года суд заменил экс-главе города вид исправительного учреждения на колонию-поселение.