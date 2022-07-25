В Югре растет число заболевших коронавирусом

В Югре растет число заболевших коронавирусом. Об этом во время заседания оперштаба по противодействию COVID-19 сообщила губернатор Наталья Комарова, передает корреспондент Накануне.RU.

Она напомнила, что людям, которые находятся в категории риска: пожилым и с хроническими заболеваниями, следует носить маски в местах массового пребывания людей и пользоваться антисептиками.

По данным Роспотребнадзора, за сутки заболело 53 человека, один был госпитализирован. Всего с начала пандемии заболели 212 тыс. 104 человека. В случае ухудшения эпидобстановки, в округе могут вернуть ряд ограничений.