25 Июля 2022
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
медики, анализ, коронавирус, маски, медицинские работники, лаборатория, медицина (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

В Югре растет число заболевших коронавирусом

В Югре растет число заболевших коронавирусом. Об этом во время заседания оперштаба по противодействию COVID-19 сообщила губернатор Наталья Комарова, передает корреспондент Накануне.RU.

Она напомнила, что людям, которые находятся в категории риска: пожилым и с хроническими заболеваниями, следует носить маски в местах массового пребывания людей и пользоваться антисептиками.

По данным Роспотребнадзора, за сутки заболело 53 человека, один был госпитализирован. Всего с начала пандемии заболели 212 тыс. 104 человека. В случае ухудшения эпидобстановки, в округе могут вернуть ряд ограничений.

Теги: Роспотребнадзор, коронавирус, COVID-19



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