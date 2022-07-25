Юношу, устроившего взрыв в православной гимназии в Серпухове, приговорили к 13 годам колонии

Серпуховской городской суд приговорил к 13 годам колонии Владислава Струженкова, устроившего взрыв на территории женского монастыря в подмосковном Серпухове.

Напомним, прокурор предлагала приговорить подсудимого к 14 годам колонии.

Струженков обвиняется в покушении на убийство двух и более лиц, незаконном изготовлении и перевозке взрывчатых веществ, повреждении имущества путем поджога. Он полностью признал вину.

Как передает РИА Новости, ссылаясь на материалы дела, его отец возместил нанесенный гимназии ущерб на 106 тысяч рублей.

Напомним, в МВД ранее сообщили, что устроивший взрыв Серпуховском женском монастыре был в прошлом воспитанником церковно-приходской школы при обители. При взрыве, который произошел 13 декабря прошлого года, пострадали 10 детей, а также сам 18-летний Струженков, которому пришлось ампутировать ногу.