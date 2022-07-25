В ближайшие три года в Китае начнет сокращаться численность населения - власти

Темпы роста населения Китая значительно замедлились, и как ожидается, до 2025 года численность населения страны начнет снижаться, передает Global Times со ссылкой на главу отдела народонаселения и семьи Национальной комиссии здравоохранения Яна Вэньчжуана.

Китайские демографы предсказывают, что отрицательный прирост населения станет доминирующей тенденцией в ближайшие годы и на длительный период.

"Это неизбежный результат длительного периода низкой рождаемости, — сказал Хуан Вэньчжэн, эксперт по демографии и старший научный сотрудник Центра Китая и глобализации. - Можно предсказать, что уровень рождаемости в Китае будет продолжать сокращаться более века, а уровень рождаемости в городах первого уровня будет продолжать падать. Политика третьего ребенка может смягчить некоторые проблемы, но вряд ли изменит тренд в краткосрочной перспективе".

По данным Национальной комиссии здравоохранения, среднее число детей, рождаемых женщинами детородного возраста, должно составить 1,64 в 2021 году (окончательная статистика по предыдущему году пока не известна – прим. ред.) по сравнению с 1,76 в 2017 году и 1,73 в 2019 году. Согласно статистическому коммюнике о развитии здравоохранения Китая в 2021 году, опубликованному Национальной комиссией здравоохранения, 14,5% — это третий ребенок (или последующие).