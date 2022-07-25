В Киеве инициировали снос памятника Зое Космодемьянской

Киевляне обратились к властям с просьбой демонтировать памятник советской партизанке Зое Космодемьянской. Соответствующая петиция на сайте городского совета уже набрала 103 подписи.

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"Демонтировать памятник Зое Космодемьянской, расположенный на улице Гончара, 74а", - цитирует ТАСС петицию.

Необходимость этого автор объясняет тем, что памятник установлен "лицу, не причастному к развитию Киева, которое не является выдающейся персоной, а является лишь очередным советским инструментом пропаганды". Петиция была зарегистрирована неделю назад. Для её рассмотрения необходимо собрать 6 тыс. подписей.

Зоя Космодемьянская (1923-1941) погибла от рук фашистов при выполнении боевого задания по уничтожению инфраструктуры, которую использовал враг, она приняла мученическую смерть после долгих издевательств. Вскоре после гибели она стала первой женщиной, удостоенной звания Героя Советского Союза.