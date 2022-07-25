Банк России выпустил монету к юбилею Нижнего Тагила

25 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Откусить и отползти не получится"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика Свердловская область
Лисья (или по другому Лысая) гора, башня, построенная в 1818 году, Нижний Тагил (2017) | Фото: Накануне.RU

Банк России выпустил монету к юбилею Нижнего Тагила

Сегодня, 25 июля, Банк России выпустил в обращение памятную монету к 300-летнему юбилею Нижнего Тагила.

Как сообщили Накануне.RU в Уральском главном управлении ЦБ РФ, на монете изображены узнаваемые символы города – сторожевая башня на Лисьей горе, здания Нижнетагильского музея-заповедника "Горнозаводской Урал" и музея-завода истории развития техники черной металлургии. Серебряная монета номиналом 3 рубля выпущена тиражом в 3 тысячи штук.

Еще одну монету, посвященную Нижнему Тагилу, Банк России планирует выпустить в 2023 году в серии "Города трудовой доблести".

Памятная серебряная монета номиналом 3 рубля "300-летие основания г. Нижнего Тагила" серии "Города"(2022)|Фото: Центральный банк РФ

Напомним, в ноябре прошлого года ЦБ РФ выпустил памятные монеты из новой серии "Города трудовой доблести", в том числе посвященные Екатеринбургу. Десятирублевая монета из стали с латунным гальваническим покрытием отчеканена тиражом в 1 миллион штук. На ней изображен фрагмент известного памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу.

Теги: Нижний Тагил, монета, юбилей



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети