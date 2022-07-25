Банк России выпустил монету к юбилею Нижнего Тагила

Сегодня, 25 июля, Банк России выпустил в обращение памятную монету к 300-летнему юбилею Нижнего Тагила.

Как сообщили Накануне.RU в Уральском главном управлении ЦБ РФ, на монете изображены узнаваемые символы города – сторожевая башня на Лисьей горе, здания Нижнетагильского музея-заповедника "Горнозаводской Урал" и музея-завода истории развития техники черной металлургии. Серебряная монета номиналом 3 рубля выпущена тиражом в 3 тысячи штук.

Еще одну монету, посвященную Нижнему Тагилу, Банк России планирует выпустить в 2023 году в серии "Города трудовой доблести".

Напомним, в ноябре прошлого года ЦБ РФ выпустил памятные монеты из новой серии "Города трудовой доблести", в том числе посвященные Екатеринбургу. Десятирублевая монета из стали с латунным гальваническим покрытием отчеканена тиражом в 1 миллион штук. На ней изображен фрагмент известного памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу.