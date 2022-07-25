В Нижневартовске оштрафовали южанина за пьяный дебош и дискредитацию армии

25 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Откусить и отползти не получится"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Судебный молоток (2022) | Фото: Накануне.RU

В Нижневартовске оштрафовали южанина за пьяный дебош и дискредитацию армии

В Нижневартовске суд приговорил к штрафу уроженца Дагестана за пьяный дебош в магазине и дискредитацию вооруженных сил РФ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

Сумма штрафа за мелкое хулиганство составляет 2 тыс. руб., за дискредитацию - 30 тыс. руб.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой нетрезвый молодой человек, называя себя чеченцем, устроил скандал в продуктовом магазине и начал оскорблять продавцов на национальной почве, затронув также участие России в спецоперации на Украине. Сообщается, что причиной конфликта стали несколько бутылок пива, которые разбил покупатель.

Представитель Уполномоченного по правам человека в Чеченской республике в Югре Аббаз Абдулхажиев прокомментировал инцидент телеканалу "Мегаполис" и заявил, что диаспора накажет дебошира.

"Никакого отношения к Чеченской Республике он не имеет, потому что он не патриот и не чеченец. Чеченец никогда так себя вести не будет, тем более в пьяном виде. Это запрещено и природой, и кораном. Этот человек нами, лично, если он считает себя чеченцем, будет наказан. Таких людей направляем домой на перевоспитание", - заявил он, предложив направить буяна подметать улицы.

"У него будет время подумать над тем поступком, которые совершил. Если он является гражданином Дагестана - поможем ему. Там есть много грязных улиц. Там будет у него еще больше площади для работы и проявить свои чувства к Родине", - заявил омбудсмен.

Теги: дискредитация ВС РФ, штраф, хулиганство, дебош



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети