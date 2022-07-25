В Нижневартовске оштрафовали южанина за пьяный дебош и дискредитацию армии

В Нижневартовске суд приговорил к штрафу уроженца Дагестана за пьяный дебош в магазине и дискредитацию вооруженных сил РФ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

Сумма штрафа за мелкое хулиганство составляет 2 тыс. руб., за дискредитацию - 30 тыс. руб.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой нетрезвый молодой человек, называя себя чеченцем, устроил скандал в продуктовом магазине и начал оскорблять продавцов на национальной почве, затронув также участие России в спецоперации на Украине. Сообщается, что причиной конфликта стали несколько бутылок пива, которые разбил покупатель.

Представитель Уполномоченного по правам человека в Чеченской республике в Югре Аббаз Абдулхажиев прокомментировал инцидент телеканалу "Мегаполис" и заявил, что диаспора накажет дебошира.

"Никакого отношения к Чеченской Республике он не имеет, потому что он не патриот и не чеченец. Чеченец никогда так себя вести не будет, тем более в пьяном виде. Это запрещено и природой, и кораном. Этот человек нами, лично, если он считает себя чеченцем, будет наказан. Таких людей направляем домой на перевоспитание", - заявил он, предложив направить буяна подметать улицы.

"У него будет время подумать над тем поступком, которые совершил. Если он является гражданином Дагестана - поможем ему. Там есть много грязных улиц. Там будет у него еще больше площади для работы и проявить свои чувства к Родине", - заявил омбудсмен.