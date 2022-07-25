В Челябинске выявили нарушения при проведении капремонта фасадов домов

Прокуратура выявила нарушения при проведении капремонта многоквартирных домов в Челябинске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Регоператор капремонта и компания "Имексо" заключили договор на капитальный ремонт фасадов 14 многоквартирных домов. Однако на сайте регоператора предложения о проведении капитального ремонта фасадов вышеуказанных многоквартирных домов не опубликованы.

Руководителю регионального оператора капитального ремонта общего имущества МКД Челябинской области внесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства.