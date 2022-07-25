25 Июля 2022
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Общество Свердловская область
Судебный молоток (2022) | Фото: Накануне.RU

Екатеринбуржца отправят в колонию за кражу у ветерана войны 8,5 тысяч рублей

Жителя Екатеринбурга, укравшего в апреле у ветерана войны сумку с 8,5 тыс. рублями, отправят в исправительную колонию. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Напомним, ограбление произошло после того, как местный житель 1926 г.р. снял 10 тыс. рублей, купил продукты и направился домой. Подойдя к подъезду, мужчина снял сумку с плеча, чтобы достать ключи, но сразу же к нему подошел неизвестный, схватил сумку с продуктами, деньгами и документами и бросился бежать. В попытке остановить неизвестного, пенсионер только получил своей же сумкой по голове. Очевидцы также бросились за грабителем, но не смогли его нагнать.

При подаче заявления в полицию выяснилось, что потерпевшим является фронтовик, недавно отметивший свое 95-летие. По предположению полиции, злоумышленник следил за пенсионером от отделения банка, выбирая удобный момент для нападения, и совершил грабеж у подъезда его дома. В похищенной сумке находились 8,5 тыс. рублей, молоко, печенье и хлеб.

В зале суда осужденный признал свою вину и извинился перед пенсионером. Деньги и продукты также были возвращены. Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил виновному наказание в виде 1,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Теги: колония, Екатеринбург, ветеран, ограбление



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