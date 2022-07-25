"Яндекс" возобновил поиск соискателей на вакантные должности

"Яндекс" снял ограничение на найм новых сотрудников, введенное в феврале после начала военной спецоперации РФ на Украине. Также компания готова принять стажеров. По данным Mash, сейчас имеется около 2 тыс. вакансий.

"Яндекс" не просто переживал ситуацию с экономикой, санкциями и отъездом из страны значительного количества программистов. Так, в начале марта компания заявила о риске дефолта из-за приостановки торгов его акциями на американской бирже Nasdaq.

В середине мая появились слухи о возможной релокации в Израиль штаб-квартиры "Яндекса", но в компании их опровергли.

А вот информация о продаже группе VK сервисов "Яндекс.Новости" и "Яндекс.Дзен" подтвердилась.