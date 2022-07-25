25 Июля 2022
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Экономика В России
Яндекс Yandex (2021) | Фото: пресс-служба Яндекс

"Яндекс" возобновил поиск соискателей на вакантные должности

"Яндекс" снял ограничение на найм новых сотрудников, введенное в феврале после начала военной спецоперации РФ на Украине. Также компания готова принять стажеров. По данным Mash, сейчас имеется около 2 тыс. вакансий.

"Яндекс" не просто переживал ситуацию с экономикой, санкциями и отъездом из страны значительного количества программистов. Так, в начале марта компания заявила о риске дефолта из-за приостановки торгов его акциями на американской бирже Nasdaq.

В середине мая появились слухи о возможной релокации в Израиль штаб-квартиры "Яндекса", но в компании их опровергли.

А вот информация о продаже группе VK сервисов "Яндекс.Новости" и "Яндекс.Дзен" подтвердилась.

Теги: яндекс, вакансии, найм



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