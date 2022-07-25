Минобороны РФ сообщило о попытке высадки украинских диверсантов на катерах в Херсоне

В Херсонской области в Днепровском лимане пресечена попытка высадки украинских диверсантов с десантных катеров ВМС Украины, сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, два катера с находившимися на борту диверсантами уничтожены.

Кроме того, перевалочная база с поставленными США боеприпасами к реактивным системам залпового огня HIMARS и снарядами к американским крупнокалиберным гаубицам М777 была уничтожена в районе населенного пункта Богдановцы под Хмельницком.

Помимо этого, нанесен удар по пункту временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Константиновке (ДНР). Ликвидировано более 100 националистов и иностранных наемников.

