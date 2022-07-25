25 Июля 2022
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Коллаж, Украина, Владимир Зеленский (2022) | Фото: Накануне.RU

FP: Украина взяла мужчин в заложники

Мужчины на Украине оказались в западне, их фактически взяли в заложники, не выпуская из страны, так как правящий режим запретил выезжать за границу без особого разрешения. Об этом пишет Foreign Policy, обращая внимание на то, что в западных СМИ об этом почти не говорят.
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В статье проблема рассматривается с точки зрения сомнительности ограничений гражданского населения даже в условиях военного положения. По мнению автора, в современном мире это едва ли допустимо прежде всего из-за "гендерного равенства". Получается, что мужчины имеют меньше прав, чем женщины. Особое внимание к содомитам. Они и те, которые не могут понять свой пол, жалуются, что их удерживают по половому признаку. Так, на границе завернули украинского содомита, и его американский сожитель в знак солидарности тоже решил остаться. Другой мужчина уверял, что он на самом деле женщина, но и его не выпустили.

"Мужское гражданское население Украины сталкивается с нарушением закона со стороны своего собственного (подчеркнуто автором. - прим. Накануне.RU) правительства. И такая организация, как Human Rights Watch, не может столь же уверенно апеллировать к положениям Женевской Конвенции, касающимся гендерного равноправия, когда речь идет о нарушениях прав украинских гражданских своим же правительством", - говорится в статье.

Конвенция о правах беженцев накладывает обязательства только на принимающую страну. То есть если бы, например, Польша начала принудительную высылку мужчин с Украины, это было бы нарушением. Но у Украины нет обязательств выпускать своих мужчин. Есть и другие международные документы, но до сих пор НКО не работают над решением этой проблемы.

При этом ходят слухи, что в октябре запрет на передвижение и воинский призыв могут распространить и на женщин. Это оригинально решит проблему равноправия, так как ограничат всех, заключает профессор политологии в Массачусетском Университете Чарли Карпентер.

В статье, однако, не упоминается ключевая причина того, почему Запад "не замечает" взятие мужского населения Украины в заложники, - ей велено воевать против России.

Недавно The New York Times писала, что Украина бросает на фронт необученных резервистов, которые возвращаются в гробах.

Теги: Украина, население, передвижение, мужчины



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