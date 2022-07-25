25 Июля 2022
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Политика Украина
песков дмитрий сергеевич пресс-секретарь президента рф (2014) | Фото: Накануне.ru

Песков: Удар по военным объектам в порту Одессы не повлияет на отгрузку зерна

Удар по военным объектам в порту Одессы не повлияет на начало отгрузки зерна в соответствии со стамбульскими договоренностями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что удар не затронул инфраструктуру, которая задействована в вывозе зерна.

"Подобное никак не может и не должно повлиять на начало процесса отгрузки", - цитирует его ТАСС.

24 июля ВС РФ уничтожили в Одессе украинский корабль и склад ракет Harpoon, которые поставлялись из США. Кроме того, из строя были выведены производственные мощности предприятия, занимавшегося ремонтом и модернизацией судов ВСУ.

22 июля в Стамбуле состоялась церемония одновременного подписания двух документов по морским поставкам украинского зерна и экспорту российской сельскохозяйственной продукции. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о том, что обеспечивать безопасность судов с украинским зерном в Черном море вместе с Россией и Турцией будет третья сторона, ее определят позднее.

Теги: песков, одесса, зерно



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