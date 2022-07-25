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Общество Свердловская область
суд, зал судебных заседаний (2018) | Фото: Накануне.RU, Ирина Мишина

Суд оправдал бывшего председателя совета директоров "Тагилбанка"

Свердловский областной суд изменил приговор одному из бывших руководителей обанкротившегося "Тагилбанка".
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Напомним, на скамье подсудимых оказались экс-председатель правления "Тагилбанка" Лариса Пестова, бывший председатель совета директоров Алексей Чеканов и экс-глава кредитного управления банка Оксана Логинова. Их обвиняли в фальсификации финансовых документов и отчетности финансовой организации, а Чеканова еще и в подстрекательстве к совершению фальсификации.

Минувшей зимой Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговоры всем троим. Чеканову и Пестовой были назначены штрафы в 400 тысяч рублей каждому, а Логинова приговорена к штрафу в 300 тысяч рублей.

В дальнейшем фигуранты подали апелляции, которые сегодня рассмотрел Свердловский областной суд. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе инстанции, в отношении Чеканова приговор был отменен и вынесен новый: мужчина признан невиновным в фальсификации финансовых документов в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Бывший банкир оправдан, за ним признано право на реабилитацию, отменена мера пресечения и снят арест, наложенный на его имущество.

Как уточнили в облсуде, что касается Пестовой и Логиновой, то их приговоры оставлены без изменений, а апелляционные жалобы – без удовлетворения.

Как сообщало Накануне.RU, в 2018 году Арбитражный суд Свердловской области признал "Тагилбанк" банкротом.

Теги: Тагилбанк, облсуд, апелляция



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