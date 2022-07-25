25 Июля 2022
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Экономика В России
детский сад, стульчики (2019) | Фото:Накануне.RU

В Госдуме не видят необходимости в декларациях о доходах от заведующих детсадами

В Госдуме считают излишними "антикоррупционные поправки" Минтруда. Они предполагают, что отчитываться в таком же формате, как и высшие чиновники страны (доход за год, имущество, имущество родственников и т.д.) должны будут директора детских садов, школ, главврачи больниц и другие руководители государственных и муниципальных учреждений.

"Когда речь идёт про директоров государственных и муниципальных предприятий – это одно, а когда про директоров школ – я не слышал, чтобы были у нас скандалы, что директора школ занимаются безмерной коррупцией, у них на счетах огромные деньги, огромные дома, яхты, лакшери-отдых. Или что заведующая детсадом жила не по доходам. К вопросу определения категорий нужно отнестись осторожно. Здесь, мне кажется, не совсем корректно", - цитирует издание "Подъем" главу комитета Госдумы по социальной политике, труду и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Поправки, предложенные Минтрудом, уже получили одобрение правительственной комиссии – вероятно, законопроект внесут в парламент в осеннюю сессию.

Теги: декларация о доходах, чиновники, детский сад, коррупция



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