В Челябинской области шесть кандидатов зарегистрированы на довыборы в ЗСО

В Челябинской области шесть человек зарегистрированы кандидатами в депутаты Законодательного собрания региона по Троицкому одномандатному округу, передает корреспондент Накануне.RU.

Избирком зарегистрировал депутата собрания депутатов Троицка Льва Живайкина ("Новые люди"), депутата собрания Троицка Сергея Низамутдинова ("Справедливая Россия – за правду"), технического директора "Сфера" Андрея Самохвалова (ЛДПР), коммерческого директора медицинской клиники "ЭФ ЭМ СИ" Алексея Фролова (партия пенсионеров), депутата из Троицка Алексея Холкина (КПРФ) и ректора аграрного университета Светлану Черепухину ("Единая Россия").

Кандидат от "Яблока", индивидуальный предприниматель Сергей Шичков утратил статус выдвинутого кандидата, а самовыдвиженцу Александру Лебедеву избирком отказал в регистрации.

Напомним, довыборы в ЗСО пройдут в единый день голосования 11 сентября.