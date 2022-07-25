Россия заинтересована в поставках газа в Европу, - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что Российская Федерация не заинтересована в полном прекращении поставок газа в страны Европы, де-факто Москва во многом гарантирует энергобезопасность ЕС.

"Россия не заинтересована в этом. Россия является ответственным поставщиком газа, и кто бы что бы ни говорил в Еврокомиссии, в европейских столицах, в США, Россия была, есть и остается страной, которая во многом гарантирует энергетическую безопасность Европы. Не декларативно, а де-факто ее гарантирует", - сказал Песков, комментируя слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, что в условиях снижения поставок газа из России Европа должна готовиться к их полному прекращению, цитату приводит ТАСС.

Ранее Песков, отвечая на вопрос о том, когда поставки "Газпрома" за рубеж вернутся на стопроцентный уровень, предложил внимательно перечитать заявление, сделанное президентом в Тегеране.

"Он абсолютно детально объяснил, сколько компрессорных станций, какие неполадки - неполадки, зафиксированные компанией Siemens - и в связи с чем происходит та ситуация, при которой невозможно на все 100% нарастить давление", - сказал Песков.

С 21 июля российский газ, как и планировалось, снова начал поступать в Германию по "Северному потоку" после проведения плановых технических работ. При этом Федеральное сетевое агентство Германии заявило, что ожидает поставку только 30% от обычного объёма газа.